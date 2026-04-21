BWS 2026 "Бизнес смелых": ключевые вызовы, решения и возможности для бизнеса в бурные времена

15 апреля деловое медиа Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ собрали предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров, чтобы обсудить трансформацию экономики, развитие бизнеса в условиях неопределенности и новые точки роста. Программа объединила панельные дискуссии, аналитические выступления и практические кейсы от регуляторной политики и экспорта до ИИ и энергоэффективности. В фокусе – практические решения, которые бизнес может применять уже сегодня.

Событие открыли Оксана Гутцайт (ICTV) и Татьяна Смирнова (Ekonomika+). В keynote-выступлении Александра Матвийчук (Центр гражданских свобод) говорила о силе достоинства и ответственности и о том, что настоящая надежда проявляется не в ожиданиях, а в осознанном действии и способности участвовать в переменах.

Фото: Оксана Гутцайт

Вопрос, является ли "белый" бизнес сегодня обязанностью или все же инструментом роста, обсудили Евгений Рияко (RIYAKO&PARTNERS), Василий Даниляк (ОККО), Андрей Лукасевич ("Филипп Моррис Украина"), Даниил Гетманцев (ВРУ), Андрей Букин (банк "Южный"). Участники подчеркнули, что теневой бизнес проигрывает, тогда как прозрачный обеспечивает доступ к финансированию и имеет перспективу развития.

Особым гостем саммита стал руководитель ОП Украины - Кирилл Буданов. В интервью на сцене он отметил, что Украине критически важно уйти от сырьевой модели и сделать ставку на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, прежде всего, о развитии машиностроения и оборонно-технологического сектора, что позволит стране занять конкурентное место на глобальном рынке вооружений.

Фото: Кирилл Буданов на BWS 2026

В ходе дискуссии о трансформации украинского экспорта Тарас Высоцкий (Минэкономики Украины), Елена Борисова (Gastro Family), Анна Деревянко (Европейская Бизнес Ассоциация), Геннадий Чижиков (ТПП Украины), Олег Заплетнюк ("ТАС Агро"), Дмитрий Кисилевский (ВРУ), Лариса Бондарева (Nemiroff) обсудили барьеры при выходе на новые рынки, эффективные модели международного партнерства и отметили, что "сделано в Украине" стало осознанным выбором поддержки.

Илья Польшаков ("Киевстар") представил результат сотрудничества со Starlink Direct to Cell — технологию, позволяющую обычным 4G-смартфонам автоматически подключаться к спутниковому сигналу даже в зонах без покрытия, обеспечивая непрерывность бизнес-коммуникаций.

Фото: Илья Польшаков

Александр Лещенко (LESHCHENKO & PARTNERS), Юлия Пономаренко (AB InBev Efes Ukraine), Ольга Василевская-Смаглюк (ВРУ), Тарас Шидлик (Starlight Media), Юрий Полищук ("Фокстрот") и Юрий Бондарь (ARX) обсудили адаптацию компаний к рискам, потерям и ударениям и потребителей, доступ к финансированию и эффективности страховых и компенсационных механизмов.

Андрей Семченко ("ИНГО") рассказал, как страхование помогает бизнесу выжить под обстрелами и почему военные риски – это уже реальность, с которой можно работать.

Фото: Андрей Семченко

Марта Левченко ("Город добра", "Я будущее Украины") говорила об ответственности бизнеса перед будущим и о том, что принимаемые компании сегодня решения формируют страну после войны.

Фото: Марта Левченко

В рамках панели о социальной ответственности Татьяна Смирнова (Ekonomika+), Людмила Новак ("Интерпайп"), Тарас Кицмей (SoftServe), Юлия Ярмоленко ("Киевский БКК"), Галина Соловей (Фонд Дом Рональда МакДональда), Ирина Метнева ( Vando Приюты) подчеркнули, что социальное влияние не является "дополнительной опцией" и должно работать как часть бизнес-модели с четкими метриками, интегрированными в стратегию компаний.

Марина Павлюк (Glovo в Украине), Светлана Онищенко (SharksCode), Евгений Бачинский (Sigma Software), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Александр Краковецкий (DevRain), Наталья Лященко ("КИЕВ24"), Николай Ткаченко ("Астарта-Киев") хайпом, сферы измеряемого эффекта от применения искусственного интеллекта и подходы к управлению ИИ-рисками.

О способах достижения бизнес-результатов, системном ежедневном действии как стратегии на реальный результат рассказал Павел Царук (Страховая группа "ТАС").

Фото: Павел Царук

В рамках дискуссии на тему энергоэффективности Ольга Буславец (заслуженный энергетик Украины, к. т. н.), Сергей Коваленко (YASNO), Сергей Евтушенко (UDP Renewables), Яна Шумунова (Sense Bank), Ольга Рыбачук (Elementum Energy), Михаил Бубнов (Schneider Electric) оптимизации бизнеса, в частности, через интеграцию энергоэффективных решений.

Где бизнеса искать точки роста в условиях неопределенности и главные основы новой архитектуры управления обсудили Виталий Лубинец (WIN WIN CLUB), Тимур Козонов (Foundation Coffee Roasters), Марина Мкртичева (Magnet Legal Law Firm), Александр Белый (1+1 media), Валентина Сахно (Ko).

Завершающим блоком стала Q&A-сессия об управленческих ошибках с участием Владислава Антипова (ЦЕРН) и Артема Бородатюка (FRACTAL), где обсудили интуитивное управление, связь менеджерских навыков с использованием ИИ, риски выгорания и инструменты развития лидеров.

В конце мероприятия прошла церемония награждения ТОП-50 лидеров бизнеса по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и лидер делового контента Delo.ua — благодарны партнерам:

главные партнеры: Sense Bank, LESHCHENKO & PARTNERS,

генеральный медиапартнер - Starlight media

А также партнерам Киевстар, KSE, Linkos Group, кофейному партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру "Моршинска", алкогольному партнеру Aznauri, сладкому партнеру БКК.

Медиапартнеры: рекламный холдинг "Мегаполис+", Infovision, ВС Медиа, "Мы Украина", "Мы Украина+", ICTV, "1+1 медиа", "КИЕВ24", медийный холдинг "Апостроф", espreso.tv, UNN, HiTech Expert, Kyiv1 "Деловая столица", Burda media Ukraine, Главком, trueua , журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua , 44.ua, "Экономические новости", "Эксперт", "Первый бизнес", HR Liga, Mind.ua , mc.today, InVenture, "Охрана труда и пожарная безопасность", Европейская бизнес ассоциация, союз предпринимателей и работодателей Польши.