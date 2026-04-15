"Не можем отрывать от себя для того, чтобы просто продать кому-нибудь": Буданов об экспорте оружия

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Украина благодаря контролируемому экспорту оружия займет достойное место на мировом рынке вооружений в будущем, но для начала необходимо определять, что производится в избытке и интересует покупателей.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время проводимого Delo.ua Business Wisdom Summit.

По его мнению, Украина должна сориентироваться на отраслях, дающих более-менее высокую добавленную стоимость.

"Потому что ресурсно-сырьевым рынком мы не вытащим. Просто добыча первичная обработка, выращивание и продавание сырой продукции – это не то. Мы должны экспортировать готовую продукцию. Мы не можем экспортировать зерно, а потом покупать муку. И это абсолютно неправильный подход. То же касается и металлургической продукции, машиностроения", - подчеркнул он.

Комментируя экспорт оружия, глава Офиса президента предположил, что Украина займет достойное место на мировом рынке вооружений в будущем.

"Если мы не находимся на каком-то рынке, это место точно кто-то займет. А потом выбросить кого-то будет труднее, чем не терять просто эти рынки", - подчеркнул Буданов.

Он добавил, что при этом нужно учитывать, что сейчас идет война и существует морально-этическая сторона и сугубо техническая по этому вопросу.

Буданов убежден, что необходимо определять, какие типы вооружений в Украине производятся в избытке и что вообще интересует тех или иных покупателей, а уже потом с этим работать.

"Мы не можем отрывать от себя для того, чтобы просто продать кому-то. Это будет совершенно неправильно", – сказал глава Офиса президента.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что   Украина начинает экспорт   собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять   управляемый экспорт   некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Напомним, страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков .

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент