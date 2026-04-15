Читать на русском

"Не можемо відривати від себе для того, щоб просто продати комусь": Буданов про експорт зброї

Кирило Буданов
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Україна завдяки контрольованому експорту зброї займе гідне місце на світовому ринку озброєнь в майбутньому, але для початку необхідно визначати, що виробляється у надлишку і що цікавить покупців.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit, який проводить Delo.ua.

На його думку, Україна має зорієнтуватися на галузях, які дають більш-менш високу додану вартість.

"Бо ресурсно-сировинним ринком ми не витягнемо. Просто видобування первинна обробка, вирощування і продавання сирої продукції – це не те. Ми маємо експортувати готову продукцію. Ми не можемо експортувати зерно, а потім покупати борошно. І це абсолютно неправильний підхід. Те саме стосується і металургійної продукції, машинобудування", - наголосив Буданов.

Коментуючи експорт зброї, очільник Офісу президента припустив, що Україна завдяки цьому займе гідне місце на світовому ринку озброєнь в майбутньому.

"Якщо ми не знаходимося на якомусь ринку, це місце точно хтось займе. А потім викинути когось буде значно важче, ніж не втрачати просто ці ринки", - підкреслив Буданов.  

Він додав, що при цьому треба зважати на те, що зараз триває війна і існує морально-етична сторона та суто технічна стосовно цього питання.

Буданов переконаний, що необхідно визначати, які типи озброєнь в Україні виробляються у надлишку і що з цього взагалі цікавить тих чи інших покупців, а вже потім з цим працювати.

"Ми не можемо відривати від себе для того, щоб просто продати комусь. Це буде абсолютно неправильно", - сказав голова Офісу президента.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив  уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

Автор:
Світлана Манько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Івент