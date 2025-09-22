Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт зброї: Зеленський заявив, що Україна вже має перші пропозиції

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Як пише Delo.ua,  про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна пропонує своїм партнерам розробки тієї зброї, яка допомогла Силам оборони протистояти ворогу в Чорному морі.

За словами президента, Україна розраховує на "сильні контракти".

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Зеленський також заявляв, що протягом двох тижнів буде представлений концепт — три нові експортні платформи:

  • для взаємодії зі США, 
  • для європейських партнерів, 
  • для інших зацікавлених країн і партнерів світу.

Додамо, про експорт зброї в Україні заговорили ще у 2024 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.

Автор:
Світлана Манько