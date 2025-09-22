Експорт зброї: Зеленський заявив, що Україна вже має перші пропозиції

Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо також перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї – сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна пропонує своїм партнерам розробки тієї зброї, яка допомогла Силам оборони протистояти ворогу в Чорному морі.

За словами президента, Україна розраховує на "сильні контракти".

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Зеленський також заявляв, що протягом двох тижнів буде представлений концепт — три нові експортні платформи:

для взаємодії зі США,

для європейських партнерів,

для інших зацікавлених країн і партнерів світу.

Додамо, про експорт зброї в Україні заговорили ще у 2024 році. Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.