В Україні заговорили про експорт зброї, у парламенті розроблять новий механізм

Від початку повномасштабного вторгнення Україна фактично заборонила експорт озброєнь, що суттєво обмежило можливості вітчизняних виробників. Це спонукає великі технологічні компанії розглядати можливість перенесення виробництва за кордон.

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ) провела опитування серед 35 компаній, які виконують оборонні замовлення. Результати показали, що 38% опитаних мають понад половину невикористаних виробничих потужностей. Лише третина респондентів повідомила про повну завантаженість своїх цехів.

Переважна більшість опитаних (85%) розглядали можливість часткової релокації бізнесу за кордон або вже здійснили її. На запитання про фактори, які могли б запобігти перенесенню виробництва, 80% вказали на відновлення експорту, 72% – на збільшення державного замовлення, а 69% – на укладання довгострокових контрактів.

Ці три чинники тісно пов'язані між собою. Короткострокові контракти, які зазвичай пропонують державні замовники, створюють нестабільність у оборонному бізнесі та змушують шукати замовлення деінде. Однак через фактичну заборону експорту підприємства часто простоюють протягом тривалого часу.

Відкриття експорту для оборонних підприємств України

Питання відкриття експорту для оборонних підприємств України потребує комплексного підходу, який враховує позиції військових, урядових відомств, спецслужб і самих виробників.

З початку повномасштабного вторгнення експорт військової техніки був фактично призупинений. Державна служба експортного контролю (ДСЕК) здебільшого відхиляла заявки виробників, посилаючись на національні інтереси України. Однак, ситуація починає змінюватися.

Довгий час уряд уникав обговорення можливості експорту озброєнь, однак, за інформацією ЕП, нещодавно в парламенті було створено спеціальну робочу групу для розробки механізму виходу України на світовий ринок озброєнь. Ця група має оцінити ризики та узгодити процедури, які дозволять відновити експорт, не загрожуючи при цьому національній безпеці.

Ідея, що обговорюється зараз, полягає у введенні нового органу між виробником та ДСЕК, який би аналізував кожну заявку на експорт військової техніки за певними критеріями і сприяв ухваленню остаточного рішення. Народний депутат Олександр Маріковський повідомив ЕП, що на основі пропозицій від представників ТСУ відбулося засідання комітету з питань економічного розвитку, де обговорювалися питання експорту озброєнь за участю Міноборони, ДСЕК, Мінстратегпрому, Генштабу та інших зацікавлених сторін.

"На комітеті створили робочу групу із напрацювання політик для вирішення питань, пов’язаних з експортом озброєнь. Наш комітет відповідає за економічну частину питання. Ми разом з іншими відомствами та військовими сядемо за стіл і будемо домовлятися: у які країни можна експортувати, яку зброю можемо продавати, у якій формі має бути викладене замовлення, щоб виробник міг гарантувати державі частину своїх виробничих потужностей, як вони гарантуватимуть, що не допустять витоку технологій за кордон. Щойно робоча група розробить механізм, який влаштує і оборону, і бізнес, він швидко перетвориться на рішення на рівні законодавства", – підсумував Маріковський.

Видання пише, що необхідність перегляду експортної політики зумовлена обмеженими можливостями держави щодо закупівель. У 2024 році очікуваний обсяг державного оборонного замовлення становить близько 6 млрд доларів, тоді як потенціал вітчизняної оборонної промисловості оцінюється у 20 млрд доларів.

"Українська оборонка вже настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну. Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні - бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", - повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Додамо, що у квітні Данія стала першою європейською країною, яка ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

Відкриття експорту може стати ключовим фактором для розвитку оборонної промисловості України, дозволяючи ефективніше використовувати виробничі потужності та зберегти технологічний потенціал країни.

Нагадаємо, наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.