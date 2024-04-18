Данія купуватиме зброю для ЗСУ в українських виробників

Данія ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників.

Про це повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Це перше подібне рішення - я вірю, що перше з багатьох. І це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців".

За його словами, українська оборонна промисловість вже настільки "розігналася", що український бюджет не може забезпечити виробників замовленнями на повну, оскільки максимально спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, а на закупівлю озброєння виділено лише $6 млрд.

Тобто, в країні працює лише третина усіх наявних потужностей бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту.

"Оптимальний вихід з цієї ситуації - переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це тут. Українські зброярі спроможні виробити набагато більше зброї, саме тієї зброї, що потрібна нашим військовим. Окрім того, контракти для оборонки — це важливий елемент економічної підтримки України. Усі в плюсі, коли "Зроблено в Україні", - зазначив він.

Проєкт "Zbroyari: Manufacturing Freedom"

Камишін наголошує, що саме через таку ситуацію в ОПК з'явився проєкт "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, яка об’єднує цілі нації і мета якого зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

І сьогодні проєкт отримав перший донат. У Мінстратегпромі сподіваються, що це рішення підштовхне інші країни до дій.

"Над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії. Я вдячний моєму Президенту, командам Офісу Президента та Премʼєр-міністра, вдячний Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ та усій команді Мінстратегпрому, парламентарям та іншим долученим. І моя особлива подяка послу України в Данії", - зазначив Камишін.

Він додав, що внесок Данії становить $28,5 млн.

Нагадаємо, 17 квітня Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 2,2 мільярда датських крон (близько 300 мільйонів євро).

Ключовими елементами пакету стануть інвестиції в українську оборонну промисловість України, а також - закупівля і передача зброї, боєприпасів, безпілотників та ракетних компонентів.

Додамо, наразі в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.