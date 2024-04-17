Данія інвестує мільярди крон у зміцнення оборонної промисловості України і передасть зброю

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 2,2 мільярда датських крон (близько 300 мільйонів євро).

Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Ключовими елементами пакету стануть інвестиції в українську оборонну промисловість України, а також - закупівля і передача зброї, боєприпасів, безпілотників та ракетних компонентів.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що ця допомога підкреслює "беззастережну підтримку Данією боротьби України за свободу".

За його словами, пакет зосереджений на розширенні оборонно-промислової співпраці, оскільки Україна потребує зміцнення і розбудови власного виробництва артилерії, ракет і БПЛА. Пакет також включає значну морську допомогу.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що ситуація в Україні критична, тому Захід повинен посилити військову підтримку. Нова ініціатива Данії, за його словами, може надихнути інші країни на подібні інвестиції, щоб Україна могла сама виробляти необхідне військове обладнання.

У рамках 17 пакету допомоги Данія забезпечить Україну зброєю, боєприпасами, безпілотними літальними апаратами та компонентами для виробництва ракет. Цей крок здійснюється у співпраці з Нідерландами та Чехією.

Допомога Україні від Данії

12 березня Данія анонсувала надання Україні шістнадцятого пакету військової підтримки на суму 2,3 млрд данських крон (близько 337 млн доларів США).

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також вона закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

У грудні 2023 року Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

Окрім цього, Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.

22 лютого Данія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). До нього увійдуть боєприпаси для артилерії і ППО та безпілотники.

Додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.