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Данія інвестує мільярди крон у зміцнення оборонної промисловості України і передасть зброю
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 2,2 мільярда датських крон (близько 300 мільйонів євро).
Про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.
Ключовими елементами пакету стануть інвестиції в українську оборонну промисловість України, а також - закупівля і передача зброї, боєприпасів, безпілотників та ракетних компонентів.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що ця допомога підкреслює "беззастережну підтримку Данією боротьби України за свободу".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, пакет зосереджений на розширенні оборонно-промислової співпраці, оскільки Україна потребує зміцнення і розбудови власного виробництва артилерії, ракет і БПЛА. Пакет також включає значну морську допомогу.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що ситуація в Україні критична, тому Захід повинен посилити військову підтримку. Нова ініціатива Данії, за його словами, може надихнути інші країни на подібні інвестиції, щоб Україна могла сама виробляти необхідне військове обладнання.
У рамках 17 пакету допомоги Данія забезпечить Україну зброєю, боєприпасами, безпілотними літальними апаратами та компонентами для виробництва ракет. Цей крок здійснюється у співпраці з Нідерландами та Чехією.
Допомога Україні від Данії
12 березня Данія анонсувала надання Україні шістнадцятого пакету військової підтримки на суму 2,3 млрд данських крон (близько 337 млн доларів США).
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також вона закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.
У грудні 2023 року Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.
Окрім цього, Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.
22 лютого Данія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). До нього увійдуть боєприпаси для артилерії і ППО та безпілотники.
Додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.