Данія збудує в Україні містечка для психологічної реабілітації дітей-сиріт

Данія спільно з Україною започатковує гуманітарний проєкт "Простори для життя дітей", в рамках якого в Україні будуть збудовані екологічні будинки сімейного типу для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Містечка із сімейними екобудинками зведуть у трьох пілотних українських містах, проте Мінекономіки не вказує, де саме. Вони будуть інтегровані у громади обраних міст. Наразі триває переговори між данською стороною та місцевими органами влади.

"В рамках проєкту "Простори для життя дітей" в Україні будуть збудовані екобудинки сімейного типу. Вони будуть побудовані із значним скороченням викидів CO2 з дотриманням принципів здорового, адаптивного, простого, сучасного та масштабованого житла", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко і додала, що в Україні наразі нараховується понад 27 тис. дітей-сиріт, які потребують нового дому.

За її словами, цей проєкт має важливу економічну складову, оскільки всі будинки будуть зводитися із використанням будівельних матеріалів українського виробництва. Тобто, українські компанії будуть активно залучені до проєкту.

Проєкт реалізовуватиметься SOS Children's Villages Denmark у партнерстві з низкою данських фондів та організацій, а також SOS Children's Villages Ukraine.

Додамо, в Україні знову почала зростати кількість усиновлень. Лише за вісім місяців 2023-го кількість дітей, які отримали нові родини, зросла на 14% до аналогічного періоду торік. Перше місце за кількістю всиновлених дітей посіла Житомирська область, яка змінила беззаперечного лідера трьох останніх років — Одещину.

Данія побудує в Україні соціальне житло

В Данії ініціювали створення фонду "Українське житло для всіх", метою якого є розробка та реалізація доступного орендного житла в Україні на основі данської модель. Заплановано втілення трьох пілотних проєктів у містах, що зазнали наслідків через військові дії Росії.

Фонд планує збудувати стійкі, доступні, зручні для обслуговування та енергоефективні домівки в Україні.

Проект передбачає не лише будівництво нових домівок, а й створення спеціальної економічної моделі, що дозволить використовувати дохід від оренди для розширення доступного житла.