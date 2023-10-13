В Україні зростає кількість усиновлень: який регіон у лідерах

В Україні знову почала зростати кількість усиновлень. Лише за вісім місяців 2023-го кількість дітей, які отримали нові родини, зросла на 14% до аналогічного періоду торік. Перше місце за кількістю всиновлених дітей посіла Житомирська область, яка змінила беззаперечного лідера трьох останніх років — Одещину.

Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки дітей було усиновлено

У період з січня по серпень 2023 року в Україні було усиновлено 546 дітей. Це на 14% більше, ніж протягом восьми місяців 2022-го, коли нових батьків отримали 479 маленьких українців. Разом з тим, загалом за період повномасштабної війни в Україні було усиновлено майже 1,2 тис. дітей.

"Такі цифри все ще суттєво нижчі за показники аналогічних періодів 2020 та 2021 років — тоді було усиновлено 694 та 912 дітей відповідно. Загалом з січня 2020 року по серпень 2023 року в нашій державі було усиновлено майже 3,9 тис. дітей", - зауважують в Опендатабот.

При цьому, загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні становила 66,5 тис., з яких діти-сироти — 22,3 тис.

Перше місце за кількістю всиновлених дітей посіла Житомирська область

Лідером за кількість усиновлень цьогоріч є Житомирська область — 48 дітей або 9%. Наступне місце вже третій рік поспіль посідає Дніпропетровська область — 44 дитини (8%). На третьому місці Київ, де було усиновлено 40 дітей (7%). Така позиція у топ-10 для столиці є найвищою за останні три роки.

У свою чергу, протягом попередніх трьох років цей рейтинг із суттєвим відривом очолювала Одещина. Так, у 2020 році у цьому регіоні було всиновлено 133 дитини, у 2021-ому — 143, а у 2022-ому — 98. Разом з тим, за 8 місяців цього року на Одещині нові родини отримали лише 26 дітей (5%), через що цей регіон опустився на 8 місце.

"А ось чисельність кандидатів в усиновлювачі в Україні суттєво зростає. Так, на кінець ІІ кварталу 2023 року на відповідному обліку знаходилося 1656 сімей. Це у понад у півтора рази більше, ніж за відповідний період 2022-го, коли таких сімей нараховувалося 1017. Раніше, у 2020 та 2021 роках, кандидатами були 1100 та 1095 сімей відповідно", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що окрім усиновлення, за даними Нацсоцслужби, за 2022 рік в Україні було взято під опіку 6,5 тис. дітей, а за І квартал 2023-го — 1,7 тис. дітей.

Зауважимо, на порталі “Дія” доступні 4 нові послуги для окремих категорій українців з дітьми. Серед них - допомога при усиновленні дитини,

Джерело фото: ua.depositphotos.com