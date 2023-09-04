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В "Дії" з’явилися чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми: як скористатися
Від сьогодні на порталі “Дія” доступні 4 нові послуги для окремих категорій українців з дітьми. Тепер, щоб отримати фінансову допомогу від держави, не потрібно збирати документи, робити ксерокопії та їздити до держорганів.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Цифровізація соціальної сфери спрощує життя тисяч українців та економить сотні годин. Тепер на порталі Дія доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави", - зазначив він.
Які саме послуги доступні?
- допомога при усиновленні дитини,
- допомога на дитину одинокій матері або батьку,
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною,
- допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Хто може скористатися?
- батьки, які всиновили дитину;
- українці, які доглядають за хворою дитиною;
- люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю;
- одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.
"Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або Дія.Підписом. Це все. Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", - підкреслив Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, одна з найпопулярніших послуг знову доступна в застосунку та на порталі “Дія”. Щоб змінити місце реєстрації, більше не треба проходити квест по держустановах та збирати папери, а достатньо зробити лише кілька кліків у смартфоні.