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В приложении "Дія" появились четыре онлайн-сервиса для семей с детьми: как воспользоваться
С сегодняшнего дня на портале "Дія" доступны 4 новых услуги для отдельных категорий украинцев с детьми. Теперь, чтобы получить финансовую помощь от государства, не нужно собирать документы, делать ксерокопии и ездить в госорганы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Цифровизация социальной сферы упрощает жизнь тысяч украинцев и экономит сотни часов. Теперь на портале Дія доступно еще больше социальных сервисов, которые помогут семьям подать заявление о получении финансовой помощи от государства", - отметил он.
Какие услуги доступны?
- помощь при усыновлении ребенка
- помощь на ребенка одинокой матери или отцу
- помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- помощь человеку с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Кто может пользоваться?
- родители, усыновившие ребенка;
- украинцы, которые ухаживают за больным ребенком;
- люди с инвалидностью с детства и родители детей с инвалидностью;
- одинокие матери или родители, не состоящие в браке.
"Чтобы получить услуги, нужно авторизоваться на портале "Дія", выбрать необходимый сервис, заполнить форму и засвидетельствовать ее электронной или ДіяПодписью. Это все. Без скучных бюрократических процедур, длинных очередей и поездок в госучреждения. Удобно и быстро", - подчеркнул. Федоров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, одна из самых популярных услуг снова доступна в приложении и на портале "Дія". Чтобы изменить место регистрации, больше не нужно проходить квест по госучреждениям и собирать бумаги, а достаточно сделать всего несколько кликов в смартфоне.