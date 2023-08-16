Еще больше украинцев смогут приобрести жилье: єОселя получила дополнительное финансирование

Правительство расширяет финансирование программы єОселя. До конца года около 10 тысяч семей смогут взять ипотеку на выгодных условиях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Дія помогает делать жизнь каждого из нас более удобной и комфортной. В декабре мы запустили услугу єОселя, которая позволяет украинцам получить льготный кредит на покупку жилья. Сегодня ею воспользовались 2 475 семей, которые приобрели собственное жилье", - отметил министр.

По его словам, до конца года взять льготную ипотеку на жилье в общей сложности смогут около 10 000 семей.

"Подать заявление можно в Дії в один или одновременно шесть банков. Данные автоматически подтянутся из реестров. Если вам по определенным причинам не удалось получить кредит раньше, подайте заявление еще раз", - заметил Федоров.

Он добавил, что в Дії можно получить льготное кредитование на жилье под 3% и 7%: быстро и просто, без бюрократических процедур и длинных очередей.

Напомним, 1 августа стартовал новый этап программы доступной ипотеки на жилье "єОселя".

Кто может получить кредит

По новым условиям кредит на жилье под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

При этом условия участия программе єОселя для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

На какую недвижимость дают ипотеку

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Приобрести квартиру можно будет только в доме не старшем трех лет или возводимом.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

в доме не старше трех лет;

в здании, возводимом аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).

Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.

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