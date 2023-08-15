В "Дії" расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн

В сервисе государственных услуг "Дія" расширили список областей Украины, где доступна услуга регистрации недвижимости онлайн. Теперь она доступна в Полтавской области и большинстве общин Харьковской.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, услуга позволяет онлайн подтвердить свои права на недвижимое имущество.

"Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. Также после внесения сведений в электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать", - отметил Федоров.

Он добавил, что теперь сервис работает в Полтавском и Харьковском регионах. Также он доступен для Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и Луцке.

"Услуга важна для украинцев, которые хотят получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Чтобы воспользоваться єВідновленням, ваше жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, сервис прост в использовании. Нужно только выбрать услугу на портале "Дія", внести необходимую информацию и документы, а затем засвидетельствовать заявление электронной подписью. После этого регистратор самостоятельно проделает всю работу и зарегистрирует имущество.

"Услуга устраняет бюрократию и экономит время. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость. Теперь это можно сделать в несколько кликов", – отметил Федоров.

Заметим, что раньше воспользоваться услугой на портале "Дія" могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковщины. Те же, кто не использовал портал "Дія", вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

Благодаря масштабированию услуги на портале "Дія" значительно большее количество граждан смогут онлайн подать заявление на регистрацию, без необходимости идти к государственному регистратору и проходить многочисленными коридорами госучреждений. Это особенно актуально для жителей Харьковской, Черниговской и Киевской областей, являющихся одними из наиболее пострадавших в результате агрессии РФ.

Напомним 10 мая, стартовала программа єВідновлення. Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Кто сможет воспользоваться услугой и как получить компенсацию, читайте по ссылке.