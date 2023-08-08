- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
В электронной системе строительства запустили е-кабинет производителя стройматериалов: зачем это нужно
В Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭСC) появился электронный кабинет производителя строительной продукции, позволяющий составить декларацию показателей этой продукции.
Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, благодаря этому производители могут самостоятельно декларировать вид строительной продукции (окна, двери, арматура и тому подобное) и ее характеристики (размеры, форма, конфигурация).
Этим декларированием они подтверждают соответствие продукции требованиям законодательства. Проверку же задекларированных показателей и характеристик стройпродукции осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.
В свою очередь, эксплуатационные характеристики строительной продукции и требования по их подтверждению определены в национальных стандартах, которые идентичны гармонизированным европейским стандартам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всю информацию о работе с функционалом электронного кабинета можно найти в специальном чате в Telegram https://t.me/budprod или получить по электронной почте [email protected].
Напомним также, что в июне застройщики получили возможность подавать через ЕГЭСС заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям.
Источник фото: ua.depositphotos.com