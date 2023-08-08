В электронной системе строительства запустили е-кабинет производителя стройматериалов: зачем это нужно

В Единой государственной электронной системе строительства (ЕГЭСC) появился электронный кабинет производителя строительной продукции, позволяющий составить декларацию показателей этой продукции.

Как отмечают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, благодаря этому производители могут самостоятельно декларировать вид строительной продукции (окна, двери, арматура и тому подобное) и ее характеристики (размеры, форма, конфигурация).

Этим декларированием они подтверждают соответствие продукции требованиям законодательства. Проверку же задекларированных показателей и характеристик стройпродукции осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства.

В свою очередь, эксплуатационные характеристики строительной продукции и требования по их подтверждению определены в национальных стандартах, которые идентичны гармонизированным европейским стандартам.

Всю информацию о работе с функционалом электронного кабинета можно найти в специальном чате в Telegram https://t.me/budprod или получить по электронной почте [email protected].

Напомним также, что в июне застройщики получили возможность подавать через ЕГЭСС заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям.

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