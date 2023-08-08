В електронній систмемі будівництва запустили е-кабінет виробника будматеріалів: навіщо це потрібно

В Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) з‘явився електронний кабінет виробника будівельної продукції, який дозволяє скласти декларацію показників цієї продукції.

Як зазначають в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, завдяки цьому виробники можуть самостійно декларувати вид будівельної продукції (вікна, двері, арматура тощо) та її характеристики (розміри, форма, конфігурація тощо).

Цим декларуванням вони підтверджують відповідність продукції вимогам законодавства. Перевірку ж задекларованих показників та характеристик будпродукції здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування.

В свою чергу, експлуатаційні характеристики будівельної продукції та вимоги щодо їх підтвердження визначені у національних стандартах, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам.

Всю інформацію щодо роботи з функціоналом електронного кабінету можна знайти в спеціальному чаті у Telegram https://t.me/budprod чи отримати за електронною поштою [email protected].

Нагадаємо також, що у червні забудовники отримали можливість подавати через ЄДЕССБ заяви про реєстрацію речових прав на об’єкти, які будуть збудовані, і потім передавати ці права покупцям.

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