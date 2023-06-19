В Україні запрацював е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла: як він працює

В Україні запрацював електронний механізм захисту людей, що вкладаються в будівництво. Відтепер українці зможуть реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудоване.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Раніше громадяни були змушені укладати із забудовниками лише попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри. Це не давало права власності до введення житла в експлуатацію. Тож інколи призводило до махінацій. Наприклад, коли одну квартиру "продають" кільком людям одразу.

"З новим законодавством українці отримують захист інвестиції в будівництво від держави. Ще до здачі об’єкта в експлуатацію можна зареєструвати свої речові права на житло. Це вбереже громадян від можливих корупційних схем та махінацій, пов’язаних з купівлею житла", - йдеться у повідомленні.

Як працює новий механізм

Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можуть подавати заяви про реєстрацію речових прав на об’єкти, які будуть збудовані, і потім передавати ці права покупцям. Усі дані зберігатимуться в ЄДЕССБ.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури повідомили, що іншою перевагою механізму є те, що після реєстрації покупцем речових прав на майбутню квартиру забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

Нагадаємо, у квітні у відкритому доступі знову з'явилася публічна інформація щодо будівництва. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки.

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