Реєстрація нерухомості на порталі "Дія" тепер доступна для жителів ще 10 областей

Відсьогодні жителі Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал “Дія”.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Реєстрація підтверджує, що ви законний власник майна. Тому ніхто не зможе привласнити вашу нерухомість. Після внесення відомостей в електронний реєстр дані про нерухомість точно нікуди не зникнуть і їх не зможуть підробити шахраї", - зазначив Федоров.

Він додав, щоб отримати послугу, відтепер просто потрібно подати заяву онлайн. Це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

"До речі, щоб отримати виплату за програмою єВідновлення, важливо зареєструвати житло в Державному реєстрі речових прав. Робіть це просто і зручно на порталі "Дія"", - зауважив міністр.

На сьогодні в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, житло не зареєстроване в ДРРП. Це унеможливлює подачу заяви на виплату допомоги, адже наявність запису про право власності в реєстрі є обов'язковою умовою для подання заяви.

Як скористатися послугою?

Увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся

Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву

Внесіть потрібну інформацію та скани документів

Підпишіть заяву електронним підписом

Результат отримаєте листом на електронну пошту.



Зауважимо, раніше скористатися послугою на порталі Дія могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини. Ті ж, хто не використовував портал "Дія", змушені були пройти як мінімум 3 держустанови, щоб зареєструвати права на своє нерухоме майно.

Завдяки масштабуванню послуги на порталі "Дія" значно більша кількість громадян зможуть онлайн подати заяву на реєстрацію, без потреби йти до державного реєстратора та проходити численними коридорами держустанов. Це особливо актуально для жителів Харківської, Чернігівської та Київської областей, які є одними із найбільш постраждалих внаслідок агресії РФ.

Нагадаємо 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Хто зможе скористатись послугою та як отримати компенсацію, читайте за посиланням.