В уряді озвучили, скільки заяв подали українці на компенсацію за пошкоджене житло

Українці подали 10440 заяв за перший тиждень програми отримання компенсації за пошкоджене житло “єВідновлення”. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Найбільше заяв стосуються відновлення квартир - 56%. 43,4% звернень щодо компенсації пошкодженого будинку і 1% - інших житлових приміщень.

“Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108”, - зазначили в уряді.

Нагадаємо, за першу добу після старту програми “єВідновлення” більше трьох тисяч українців залишили заявку на компенсацію за зруйноване житло.

10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Дві третини користувачів досі не змогли подати заявки на отримання компенсації. За даними Мінінфраструктури, помилка викликана тим, що їхнє житло не зареєстроване в Держреєстрі речових прав на нерухомість. Щоб вирішити цю проблему, відомство пропонує звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування, який внесе дані в ДРПП, якщо вони не були внесені.

На саміті Ради Європи в Ісландії підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Документ підписали представники 43 країн.