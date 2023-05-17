Більшість користувачів не може подати заявки на отримання компенсацій для відновлення житла

В Україні 10 травня стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла “єВідновлення”, але дві третини користувачів досі не змогли подати заявки на отримання компенсації. За даними Мінінфраструктури, помилка викликана тим, що їхнє житло не зареєстроване в Держреєстрі речових прав на нерухомість. Відомство пояснило, як можна вирішити цю проблему.

В Україні 10 травня стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла “єВідновлення”, котра дозволить громадянам отримати до 200 тис. грн на відновлення помешкань, що отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтоване.

Але вже 16 травня Мінінфраструктури написало, що отримує дуже багато запитів від громадян, які не можуть подати заяву на виплату допомоги по програмі "єВідновлення", бо "Дія" не відображає їх житло в електронній системі. Це унеможливлює й подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми єВідновлення.

"На жаль, ця проблема достатньо масова – в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їх житло не зареєстроване в ДРРП", - уточнює міністерство в повідомленні.

Щоб вирішити цю проблему, відомство пропонує звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування, який внесе дані в ДРПП, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі орган направить запит до БТІ для підтвердження права власності. До реєстратора потрібно з'явитись з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, свідоцтво про право власності або свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо.

Також пропонується онлайн-механізм для вирішення цієї проблеми - подати заяву на держреєстрацію прав на нерухоме майно можна на порталі "Дія", обравши послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно". Для цього потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі "Дії".

Про впровадження механізму виплат на відновлення житла "єВідновлення", майбутні удосконалення програми, а також хто може подаватись на отримання компенсації за пошкоджені росіянами помешкання - читайте в статті "Відновлення житлового фонду: хто зможе отримати 200 тис. грн на ремонт помешкання".