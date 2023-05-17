Большинство пользователей не могут подать заявки на получение компенсаций для восстановления жилья

В Украине 10 мая стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення", но две трети пользователей до сих пор не смогли подать заявки на получение компенсации. По данным Мининфраструктуры, ошибка вызвана тем, что их жилье не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость. Ведомство объяснило, как можно решить эту проблему.

В Украине 10 мая стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "Восстановление", которая позволит гражданам получить до 200 тыс. грн на восстановление жилищ, получивших незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и до сих пор не были отремонтированы.

Но уже 16 мая Мининфраструктуры написало, что получает очень много запросов от граждан, которые не могут подать заявление на выплату пособия по программе "Восстановление", потому что "Дия" не отображает их жилье в электронной системе. Это делает невозможным и подачу заявления, ведь наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещных прав (ДРРП) является обязательным условием для подачи заявления на получение помощи в рамках программы есть Восстановление.

"К сожалению, эта проблема достаточно массовая – у 2/3 граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, их жилье не зарегистрировано в ДРРП", - уточняет министерство в сообщении.

Чтобы решить эту проблему, ведомство предлагает обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления, который внесет данные в ГРПП, если они не были внесены ранее. При отсутствии данных о недвижимости в реестре орган направит запрос в БТИ для подтверждения права собственности. К регистратору нужно явиться с готовым пакетом документов: паспорт, номер налогоплательщика, свидетельство о праве собственности или свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.

Также предлагается онлайн-механизм для решения этой проблемы - подать заявление на госрегистрацию прав на недвижимое имущество можно на портале "Действие", выбрав услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество". Для этого нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги, загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, проверить сложившееся заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале "Действия".

О внедрении механизма выплат на восстановление жилья "Восстановление", будущие усовершенствования программы, а также кто может подаваться на получение компенсации за поврежденные россиянами помещения - читайте в статье " Восстановление жилищного фонда: кто сможет получить 200 тыс. грн на ремонт помещения ".