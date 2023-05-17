На міжнародному рівні створили реєстр збитків від російської агресії

На саміті Ради Європи в Ісландії 17 травня підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Документ підписали представники 43 країн.

Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та кореспондент ЄК.

Попередньо відомі деякі деталі угоди. Зокрема, договір передбачає створення бази даних, яка міститиме фіксації доказів втрат або збитків, завданих Україні, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ. До бази занесуть всі можливі відповідні відомості починаючи з 24 лютого 2022 року. Вона також міститиме інформацію про фінансові претензії до РФ безпосередньо від постраждалих.

Фото: Facebook Шмигаля Фото: Facebook Шмигаля Фото: Facebook Шмигаля Фото: Facebook Шмигаля

"Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які росія завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви", — прокоментував прем'єр.

Він зауважив, що створення реєстру — це ще один крок до мети українського уряду — створення комплексного механізму компенсації, який змусить Росію повністю відшкодувати Україні всі збитки. Для цього, зокрема, планують використати російські активи у світі.

Реєстр збитків працюватиме у Гаазі. Його створення наразі підтримали або пообіцяли підтримати 43 держави, у тому числі усі держави G7, зокрема США, Канада та Японія, які не є членами Ради Європи.

Зауважимо, що 7 держав-членів РЄ вирішили не долучатися до домовленості.

За останніми підрахунками, наразі лише інфраструктурі України Росія завдала збитків на $143,8 млрд.

Нагадаємо, у Зеленського очікують, що економіка України має повернутися до довоєнного рівня протягом двох років після закінчення війни. Для цього, зокрема, очікують отримати контрибуції та репарації. На шляху до реалізації таких задумів в ЄС створили робочу групу, яка займається замороженими російськими активами.