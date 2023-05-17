НАЗК оптимізував доступ до активів російських олігархів та підсанкційних осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацювало сотні відкритих реєстрів і баз даних. В результаті фахівці систематизували всю інформацію і 17 квітня вона стала доступною у вигляді OSINT-трекеру.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Всю інформацію про активи російських олігархів та підсанкційних осіб в оптимізованому вигляді можна знайти на порталі "Війна і санкції".

Фактично НАЗК створило інструмент для пошуку даних — трекер, який містить посилання на близько тисячі реєстрів, сервісів та баз даних для транскордонного пошуку інформації у восьмидесяти юрисдикціях.

Трекер дозволяє дослідити всю наявну відкриту інформацію про людей, компанії, майно (нерухомість, цінні папери та інше), судові справи, пересування літаків і морських суден, імпортно-експортні операції, кадастрові карти країн, патенти, торгові марки тощо.

"Систематизований трекер з іноземними реєстрами та базами даних стане в нагоді не лише журналістам, які професійно займаються цією тематикою чи підприємцям, які мають вивчати контрагентів з метою уникнення контактів з російським капіталом. Новинка від НАЗК буде корисним і зручним інструментом для всіх, хто прагне наблизити нашу перемогу", — зауважили в НАЗК.

Нагадаємо, що нещодавно уряд ухвалив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії та ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів. Крім того, Київ має перший успішний кейс конфіскації російських активів на користь України. Йдеться про конфіскацію активів двох російських банків на суму 17 млрд грн.