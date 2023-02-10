Конфісковані російські активи продаватимуть на аукціонах за принципом малої приватизації - прем'єр

Кабінет міністрів на засіданні 10 лютого затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії та ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів.

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Про це повідомила пресслужба уряду.

"Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти", - зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".

Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції.

Прем'єр також повідомив, що у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 19 жовтня ухвалила закон, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.