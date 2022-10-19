Верховна Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Верховна Рада України на засіданні 19 жовтня ухвалила закон, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" документ проголосував 251 депутат.

"Ради схвалила в цілому №8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Джерелом наповнення будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.", - йдеться в повідомленні.

Документ пропонує всі гроші від націоналізації направляти в спецфонд і надалі за погодження з профільним комітетом Верховної Ради використовувати за напрямами.

Зокрема, кошти фонду підуть на:

будівництво громадських будівель;

реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури;



розроблення проектної документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ;



придбання житлових приміщень для громадян України;



закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Нагадаємо, кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.