Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає запуск програми "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності.

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Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Уряд під час засідання виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, Уряд хоче поширити закон про "інвестнянь" на сфери енергоефективності, знизивши поріг до 12 мільйонів.