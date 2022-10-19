Кабмин запустил программу "Восстановление" в рамках Фонда энергоэффективности

Кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее запуск программы "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль.

"Соответственно, средства Фонда теперь могут быть также направлены на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии России", - отметил Шмигаль.

Кроме того, правительство во время заседания выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 300 млн грн для Харьковской области и 36,9 млн грн для города Киева на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Напомним, Правительство хочет распространить закон об "инвестировании" на сферы энергоэффективности, снизив порог до 12 миллионов.