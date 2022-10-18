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Бізнес
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Уряд хоче поширити закон про "інвестнянь" на сфери енергоефективності, знизивши поріг до 12 мільйонів

Уряд хоче поширити закон про "інвестнянь" на сфери енергоефективності, знизивши поріг до 12 мільйонів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів на засіданні 18 жовтня схвалив і подасть до Верховної Ради законопроект, яким пропонує вдосконалити закон про "інвестиційних нянь". Про це повідомляє пресслужба уряду.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонується надати преференції закону проектам від 12 мільйонів євро, тоді як нині цей поріг становить 20 мільйонів євро.

Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти, зокрема на сферу виробництва енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання.

"Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження", — повідомив Шмигаль.

В свою чергу, як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін також пропонує запровадити можливість для інвестора розпочати реалізацію проекту до укладення спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроектні роботи в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій.

При цьому пропонується зменшити межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестдоговору, та кількість створених нових робочих місць впродовж строку реалізації інвестпроекту із значними інвестиціями для можливості залучення до інвестпроцесу більшого кола суб’єктів господарювання з числа не тільки великих, але й середніх підприємств.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов