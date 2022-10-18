Кабмин хочет распространить закон об "инвестнянях" на сферы энергоэффективности, снизив порог до 12 миллионов

Кабинет министров на заседании 18 октября одобрил и подаст в Верховную Раду законопроект, которым предлагает усовершенствовать закона об "инвестиционных нянях". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, предлагается предоставить преференции закону проектам от 12 миллионов евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 миллионов евро.

Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты, в частности, на сферу производства энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.

"Несмотря на войну, у нас сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления", — сообщил Шмигаль.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин также предлагает ввести возможность для инвестора начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций.

При этом предлагается уменьшить пределы размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестдоговора, и количество созданных новых рабочих мест в течение срока реализации инвестпроекта со значительными инвестициями для возможности привлечения в инвестпроцесс большего круга субъектов хозяйствования из числа не только крупных, но и для средних предприятий.

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