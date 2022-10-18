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Категория
Бизнес
Дата публикации

Кабмин хочет распространить закон об "инвестнянях" на сферы энергоэффективности, снизив порог до 12 миллионов

Кабмин хочет распространить закон об "инвестнянях" на сферы энергоэффективности, снизив порог до 12 миллионов
Фото: Depositphotos

Кабинет министров на заседании 18 октября одобрил и подаст в Верховную Раду законопроект, которым предлагает усовершенствовать закона об "инвестиционных нянях". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, предлагается предоставить преференции закону проектам от 12 миллионов евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 миллионов евро.

Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты, в частности, на сферу производства энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.

"Несмотря на войну, у нас сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления", — сообщил Шмигаль.

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин также предлагает ввести возможность для инвестора начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций.

При этом предлагается уменьшить пределы размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестдоговора, и количество созданных новых рабочих мест в течение срока реализации инвестпроекта со значительными инвестициями для возможности привлечения в инвестпроцесс большего круга субъектов хозяйствования из числа не только крупных, но и для средних предприятий.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов