Кабмин утвердил размеры зарплат для "инвестнянь"

Кабинет министров утвердил условия оплаты труда для сотрудников Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло с доработкой на заседании 8 сентября.

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Согласно проекту постановления, месячный должностной оклад (тарифная ставка) исполнительного директора UkraineInvest и директора Офиса по развитию предпринимательства составит 34,7 тысячи грн, их заместителей — 34,1 тысячи грн.

Главный бухгалтер будет получать оклад в сумме 28,5 тысячи грн, а начальник отдела или управления — от 28,3 до 31 тысячи грн.

В свою очередь оклад аналитика первой категории (младший консультант, старший эксперт внешнеэкономической деятельности, юрисконсульт) утвержден на уровне 17 тысяч грн, а аналитика второй категории (экономист, специалист первой категории) — на уровне 11,5-13,5 тысячи грн.

Напомним, как сообщил в конце августа исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, инвесторы на тот момент подали 26 заявок на получение государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму 1,7 млрд долларов.

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Закон, предусматривающий такую поддержку, был принят Верховной Радой в декабре прошлого года и подписан президентом Владимиром Зеленским 10 февраля.

В 2022 году в UkraineInvest планируют привлечь через механизм "инвестнянь" 1,5-2 млрд долларов, а в дальнейшем — по 3 млрд долларов в год.