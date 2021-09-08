Кабмин утвердил размеры зарплат для "инвестнянь"

Кабинет министров утвердил условия оплаты труда для сотрудников Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) и Офиса по развитию предпринимательства и экспорта.
Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло с доработкой на заседании 8 сентября.
Согласно проекту постановления, месячный должностной оклад (тарифная ставка) исполнительного директора UkraineInvest и директора Офиса по развитию предпринимательства составит 34,7 тысячи грн, их заместителей — 34,1 тысячи грн.
Главный бухгалтер будет получать оклад в сумме 28,5 тысячи грн, а начальник отдела или управления — от 28,3 до 31 тысячи грн.
В свою очередь оклад аналитика первой категории (младший консультант, старший эксперт внешнеэкономической деятельности, юрисконсульт) утвержден на уровне 17 тысяч грн, а аналитика второй категории (экономист, специалист первой категории) — на уровне 11,5-13,5 тысячи грн.
Напомним, как сообщил в конце августа исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач, инвесторы на тот момент подали 26 заявок на получение государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму 1,7 млрд долларов.
Закон, предусматривающий такую поддержку, был принят Верховной Радой в декабре прошлого года и подписан президентом Владимиром Зеленским 10 февраля.
В 2022 году в UkraineInvest планируют привлечь через механизм "инвестнянь" 1,5-2 млрд долларов, а в дальнейшем — по 3 млрд долларов в год.
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