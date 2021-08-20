По закону об "инвестнянях" планируют привлекать в год по $3 млрд

По закону об "инвестнянях" в 2022 году планируют привлечь $1,5-2 млрд, а в дальнейшем — $3 млрд в год стабильно.

Об этом в интервью Delo.ua заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

Он отметил, что многое зависит от скорости подписания первых десяти заявок на поддержку со стороны государства. Цивкач уверен: легко пройденный процесс подписания вызовет эффект инвестиционного сарафанного радио, и бизнес будет рассказывать другому бизнесу, что это было быстро, понятно и эффективно.

"В таком случае у нас будет геометрическая прогрессия, и первые десять сразу приведут к 100 заявкам минимум в 2022-2023 годах. Если мы говорим о соглашениях, подписанных на $500 млн в первый год, то в 2022 году это может быть уже $1,5-2 млрд, и потом выход на $3 млрд в год стабильно. Это коридор 3-5 лет", — подчеркнул глава ведомства.

Цивкач также не исключает, что когда государство увидит эффективность этого механизма, то стимулы в будущем будут расширены. Это тоже может привести к более резкому подъему инвестиционного интереса. Однако очень важными будут первые полгода. Он также уточнил, что в 2019 году в Украину поступило $5,8 млрд прямых иностранных инвестиций.

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"В 2020 году все помнят, что произошло, и у нас была оценка в минус $868 млн! Потом НБУ пересчитал эту цифру. Оказалось, что реинвестирования было больше, и цифру откорректировали до минус $35 млн по итогу 2020 года. В этом году НБУ и Министерство экономики оценивает приток прямых иностранных инвестиций на уровне $3-5 млрд. Первый квартал показал, что это реально. За первые три месяца у нас плюс $1,48 млрд в основном за счет реинвестирования", — подытожил он.

Напомним, что, по данным Государственной службы статистики, падение капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2021 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В частности, за первый квартал 2021 года освоено 78,179 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя, а также территорий Луганской и Донецкой областей). При этом главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные деньги предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.