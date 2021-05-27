Капитальные инвестиции в Украине в первом квартале упали на 10%

Падение капитальных инвестиций в Украине в январе-марте 2021 года составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом следует из данных на сайте Государственной службы статистики.

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В частности, за первый квартал 2021 года освоено 78,179 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя, а также территорий Луганской и Донецкой областей).

При этом главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные деньги предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.

Указано, что весомая доля капитальных инвестиций вложена в машины, оборудование и транспортные средства — 47%, здания и сооружения — 43,1% всех инвестиций.

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По данным Госстата, рост капитальных инвестиций за первый квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства — в 2,7 раза, здравоохранения и социальной помощи — в 2,4 раза, в почтовой и курьерской деятельности — в 2,2 раза, рекламной деятельности — на 67,8%.

В то же время в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха падение капитальных вложений составило 79,6%, телекоммуникаций — на 34,6%, образования — на 31,8%, компьютерного программирования и предоставлении других информационных услуг — 33,7%, в оптовой и розничной торговле — на 21,9%, строительстве — на 19,2%, в операциях с недвижимостью — на 13%.

В региональном разрезе значительное уменьшение капитальных инвестиций в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Кировоградской (на 33,5%), Одесской (на 29,4%) и Волынской (на 26,5%) областях.

Больше всего капитальные инвестиции в январе-марте-2021 выросли в Луганской (на 81,5%), Запорожской (на 60,1%) и Ивано-Франковской (на 47,5%) областях.

Напомним, в 2020 году капитальные инвестиции в Украине сократились на 38,2%.

В 2018-2019 годах рост капитальных инвестиций составил 16,4% и 15,5% соответственно.

Как сообщалось, Европейский инвестиционный банк с 2007 года инвестировал в Украину около 8 млрд евро, из них 1 млрд евро — в 2020 году.