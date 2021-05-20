Европейский инвестбанк профинансировал проекты в Украине на $7,5 млрд — Минфин

18 мая состоялся онлайн-просмотр портфеля проектов Европейского инвестиционного банка в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, в ходе обсуждения вопросов представители Минфина и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) рассмотрели текущее состояние по подготовке и реализации совместных проектов, а также согласовали план мероприятий на следующий период.

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В частности, были обсуждены проблемные вопросы в рамках проектов, которые в настоящее время реализуются в Украине, а также согласованы дальнейшие шаги по их устранению.

По информации Минфина, начиная с 2004 года общий объем предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине как в государственном, так и частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

На сегодняшний день проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,27 млрд евро.

В ходе обсуждения замминистра финансов Александр Кава отметил, что сегодня портфель проектов ЕИБ в государственном секторе является крупнейшим среди международных финансовых организаций.

Общие с Европейским инвестиционным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, развитие муниципальной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской и ряда других регионов Украины.

Ранее сообщалось, что глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.

Напомним, в конце января Министерство развития громад и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.

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