Наиболее привлекательны для инвестиций в Украине пищевая и ІТ отрасли — ЕИБ

Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Доброе европейское утро, Украина".

По его словам, в Украине есть немало перспективных секторов.

В частности, украинская почва является "одной из лучших, если не лучшей в мире", что является предпосылкой для развития пищевой промышленности.

"Но я считаю, что для Украины важно заниматься не просто зерном, например — чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая продукция", — пояснил Де Загон.

"У вас есть все: есть солнце, есть вода и есть почвы. Поэтому мне кажется, что вы можете двигаться в сторону органических, экологически чистых продуктов. Если у вас есть много средств, я бы рассмотрел это направление", — добавил он.

Кроме того, представитель ЕИБ подчеркнул, что ІТ сфера является "очень сильной", и инвесторам также стоит обратить на нее внимание.

Также он упомянул "зеленую экономику" и объяснил, что Европейский инвестбанк готов помогать украинской власти на пути развития в этом направлении и чувствует мощную поддержку со стороны правительства.

Кроме "зеленого направления", Де Загон отметил поддержку банком восточных регионов Украины. Основными приоритетами для ЕИБ в Украине также являются инфраструктурные проекты, энергетика и частный сектор.

Известно, что Европейский инвестиционный банк с 2007 года инвестировал в Украину 8 млрд евро, из них 1 млрд — в 2020 году.

Напомним, Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на 6 мая утвердил проект стоимостью $200 млн, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.