ЕИБ предоставит Украине еще 7 млн евро на инфраструктуру

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.

Соответствующее соглашение ЕИБ и Министерство развития общин и территорий подписали 25 мая, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере 340 млн евро, которое мы подписали в прошлом году, будет способствовать еще более масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в скорейшей реализации запланированного восстановления", — заявил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

Предполагается, что за счет Программы восстановления в Украине будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне. Речь идет о социальной инфраструктуре, улучшении коммунальных услуг, ремонте административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (больниц, школ, детсадов, спортивных объектов).

Ожидается, что реализация проектов в рамках Программы принесет пользу более чем для 13 млн жителей Украины, а также будет стимулировать региональное развитие и быстрый экономический рост в стране.

Напомним, Европейский инвестиционный банк с 2007 года инвестировал в Украину около 8 млрд евро, из них 1 млрд евро — в 2020 году.

Ранее глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ІТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.

Как сообщалось, в конце января 2021 года Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.