Инвестняни получили 26 заявок на $1,7 млрд. Лидируют промышленная и аграрная переработка

Инвесторы подали 26 заявок на получение государственной поддержки инвестиционных проектов на сумму $1,7 млрд в соответствии с Законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Об этом в интервью Delo.ua заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

В июле Цивкач отмечал, что UkraineInvest получил 23 заявки на инвестпроекты от потенциальных инвесторов на общую сумму $ 1,35 млрд. Он добавил, что летом бизнес-активность не так высока и многие инвесторы ожидали принятия всех подзаконных актов по закону об "инвестнянях". Последний из документов был принят 11 августа.

"У нас два "чемпиона": промышленная переработка и агропереработка. Оба направления подпадают под одну сферу экономики — "перерабатывающая отрасль". По производству/перерабатывающей промышленности на данный момент у нас в работе 9 проектов на общую сумму $516 млн. Еще 9 проектов, но уже на сумму $534 млн, это агропереработка. Логистика — 5 проектов на сумму $531 млн, остальное — транспорт и туризм на $138 млн", — уточнил Цивкач.

Однако исполнительный директор UkraineInvest уточнил, что в этот список попали большие проекты, например, по добыче железной руды. Это связано с тем, что такие проекты могут быть на общую сумму больше миллиарда долларов и их рассматривают отдельно.

Что же касается направлений, по которым в UkraineInvest хотели бы видеть больше заявок, то Цивкач выделил R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), которые также подпадают под действие закона об "инвестнянях".

"Только недавно мы разговаривали с представителем украинского бизнеса из сферы IT и кибербезопасности. Говорили о том, что было бы интересно начать такой проект. Еще один проект, который может попасть под нашу программу, — это американский университет "American University Kyiv", строящийся сейчас в Киеве. Предварительно там инвестиций больше $20 млн. Таких проектов мы бы тоже хотели видеть больше, так как это способствует развитию науки, инноваций, создает устойчивое поколение профессионалов в нашей стране", — уточнил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года. На Банковой ожидают, что этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года.

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.