Рада взяла за основу законопроєкт про запровадження обов'язкових іспитів для отримання громадянства України

Верховна Рада на засіданні 18 жовтня ухвалила у першому читанні та взяла за основу законопроєкт №7606, яким пропонується внести змінити до Закону "Про громадянство України", а саме — запровадити іспити для отримання українського громадянства.

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Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ передбачає, що умовою прийняття до громадянства України стане знання основ Конституції та історії України. Крім того, через два роки після отримання громадянства особі потрібно буде скласти іспити з основ Конституції України, історії України та з української мови і подати документи про складання таких іспитів.

Якщо особа не зможе скласти іспит, то її позбавлять громадянства.

Строки щодо опанування державною мовою можуть бути збільшенні, якщо особа має заслуги перед Україною, або її прийняття до громадянства становить державний інтерес для України, або вона проходить військову службу за контрактом у ЗСУ. Але такі питання мають вирішуватися індивідуально у кожному окремому випадку.

Автори пояснюють ініціативу тим, що розв'язана Росією війна "внесла корективи до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України".

Розробити програму іспиту було доручено Міністерству освіти та науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови.

Нагадаємо, уряд України підготував низку проєктів щодо множинного громадянства для українців. Президент Володимир Зеленський надає пріоритетного значення реалізації цієї ініціативи, на яку очікують мільйони українців.