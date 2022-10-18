Рада взяла за основу законопроект о введении обязательных экзаменов для получения гражданства Украины

Верховная Рада на заседании 18 октября приняла в первом чтении и взяла за основу законопроект №7606, которым предлагается внести изменение в Закон "О гражданстве Украины", а именно ввести экзамены для получения украинского гражданства.

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ предусматривает, что условием принятия в гражданство Украины станет знание основ Конституции и истории Украины. Кроме того, через два года после получения гражданства лицу нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и украинского языка и подать документы о сдаче таких экзаменов.

Если лицо не сможет сдать экзамен, то его лишат гражданства.

Сроки по поводу овладения государственным языком могут быть увеличены, если лицо имеет заслуги перед Украиной, или его принятие в гражданство представляет государственный интерес для Украины, или он проходит военную службу по контракту в ВСУ. Но такие вопросы должны решаться индивидуально в каждом частном случае.

Авторы объясняют инициативу тем, что развязанная Россией война "внесла коррективы по отношению к государству в институт гражданства Украины, в частности по установлению дополнительных условий для принятия в гражданство Украины".

Разработать программу экзамена было поручено Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Напомним, правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев. Президент Владимир Зеленский придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев.

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