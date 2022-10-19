Верховная Рада создала Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Верховная Рада Украины на заседании 19 октября приняла закон, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"За" документ проголосовал 251 депутат.

"Рада одобрила в целом №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Источником наполнения будут национализированные средства и продажа национализированного имущества" - говорится в сообщении.

Документ предлагает все деньги от национализации направлять в спецфонд и дальше при согласовании с профильным комитетом Верховной Рады использовать по направлениям.

В частности, средства фонда пойдут на:

строительство общественных зданий;

реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;



разработку проектной документации для объектов, разрушенных вследствие вооруженной агрессии РФ;



приобретение жилых помещений для граждан Украины;



закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Напомним, кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее запуск программы "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности.