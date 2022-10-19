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Верховная Рада создала Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
Верховная Рада Украины на заседании 19 октября приняла закон, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"За" документ проголосовал 251 депутат.
"Рада одобрила в целом №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Источником наполнения будут национализированные средства и продажа национализированного имущества" - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Документ предлагает все деньги от национализации направлять в спецфонд и дальше при согласовании с профильным комитетом Верховной Рады использовать по направлениям.
В частности, средства фонда пойдут на:
- строительство общественных зданий;
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;
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разработку проектной документации для объектов, разрушенных вследствие вооруженной агрессии РФ;
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приобретение жилых помещений для граждан Украины;
- закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.
Напомним, кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее запуск программы "Восстановление" в рамках работы Фонда энергоэффективности.