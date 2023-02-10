Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по принципу малой приватизации – премьер

Кабинет министров на заседании 10 февраля утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России и принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести в собственность конфискованные объекты", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и "многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее".

Шмыгаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции.

Премьер также сообщил, что в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 19 октября приняла закон, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.