НАПК оптимизировал доступ к активам российских олигархов и подсанкционных лиц

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обработало сотни открытых реестров и баз данных. В результате специалисты систематизировали всю информацию и 17 апреля она стала доступна в виде OSINT-трекера.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК .

Всю информацию об активах российских олигархов и подсанкционных лиц в оптимизированном виде можно найти на портале "Война и санкции".

Фактически НАПК создало инструмент для поиска данных — трекер, содержащий ссылки на около тысячи реестров, сервисов и баз данных для трансграничного поиска информации в восьмидесяти юрисдикциях.

Трекер позволяет исследовать всю имеющуюся открытую информацию о людях, компаниях, имуществе (недвижимость, ценные бумаги и прочее), судебные дела, передвижение самолетов и морских судов, импортно-экспортные операции, кадастровые карты стран, патенты, торговые марки и т.д.

"Систематизированный трекер с иностранными реестрами и базами данных пригодится не только журналистам, профессионально занимающимся этой тематикой или предпринимателям, которые должны изучать контрагентов во избежание контактов с российским капиталом. Новинка от НАПК будет полезным и удобным инструментом для всех, кто стремится приблизить нашу победу", - отметили в НАПК.

Напомним, что недавно правительство приняло порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России и приняло постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов. Кроме того, Киев имеет первый успешный кейс конфискации российских активов в пользу Украины. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн.