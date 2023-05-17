На международном уровне был создан реестр убытков от российской агрессии

На саммите Совета Европы в Исландии 17 мая подписали политическую декларацию о создании Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Документ был подписан представителями 43 стран.

Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и корреспондент ЕП.

Предварительно известны некоторые детали сделки. В частности, договор предусматривает создание базы данных, которая будет содержать фиксацию доказательств потерь или ущерба, причиненного Украине, физическим и юридическим лицам через противоправные действия РФ. В базу занесут все возможные соответствующие сведения начиная с 24 февраля 2022 года. Она также будет содержать информацию о финансовых претензиях к РФ напрямую от пострадавших.

Фото: Facebook Шмыгаля Фото: Facebook Шмыгаля Фото: Facebook Шмыгаля Фото: Facebook Шмыгаля

"Реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерба, который Россия нанесла своей жестокой войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу Реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления", - прокомментировал премьер.

Он отметил, что создание реестра – это еще один шаг к цели украинского правительства – создание комплексного механизма компенсации, который заставит Россию полностью возместить Украине все убытки. Для этого, в частности, планируется использовать российские активы в мире.

Реестр ущерба будет работать в Гааге. Его создание поддержали или пообещали поддержать 43 государства, в том числе все государства G7, в том числе США, Канада и Япония, которые не являются членами Совета Европы.

Отметим, что 7 государств-членов СЕ решили не приобщаться к договоренности .

По последним подсчетам, только инфраструктуре Украины Россия нанесла ущерб на $143,8 млрд.

Напомним, у Зеленского ожидается, что экономика Украины должна вернуться к довоенному уровню в течение двух лет после окончания войны. Для этого, в частности, ожидается получить контрибуции и репарации. На пути к реализации таких замыслов в ЕС была создана рабочая группа, занимающаяся замороженными российскими активами.