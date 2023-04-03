Советник Зеленского спрогнозировал, сколько времени должно пойти на восстановление экономики Украины после войны

Экономика Украины должна вернуться на довоенный уровень в течение двух лет после окончания войны. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Freedom.

Он отметил, что прямой ущерб Украины от войны оценивается в 750 млрд долларов.

"Если добавить туда еще так называемые косвенные убытки, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств Российской Федерации, это 300 млрд долларов Центробанка РФ, плюс 150 млрд долларов – это средства, которые есть у российской номенклатуры или "элиты". То есть мы говорим с вами о сумме примерно полтриллиона долларов", – высказался советник президента.

Чиновник добавил, что оставшиеся полтриллиона долларов, необходимые для компенсации ущерба – это контрибуции и репарации, которые в течение длительного времени будет выплачивать РФ.

При этом он отметил, что дома и предприятия необходимо будет восстанавливать полностью в новом формате: с учетом безопасности, экологичности и новых технологий.

По словам Устенко, задача состоит в том, что экономика должна вернуться в нормальное состояние в ближайшие два года после окончания войны.

"То есть условно, если завтра заканчивается война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень. Но то, что будет довоенным с точки зрения средств, это один срез вопроса, а то, что это будет совершенно новая система, это уже другое", - сказал он.

Напомним, недавно министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что на восстановление довоенного уровня жизни и доходов в Украине может уйти 5-7 лет. Однако она отметила, что имеет значение объем инвестиций, которые будут поступать.