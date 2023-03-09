Нужны частные инвестиции. Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины

Восстановление Украины станет огромной задачей, к решению которой необходимо привлечь частные инвестиции и конфискованные российские активы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает "Укринформ".

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"Очевидно, что Россия должна выплатить компенсацию за огромные разрушения и ущерб, нанесенные Украине и ее народу. Она должна заплатить цену за восстановление Украины. Мы наращиваем усилия, чтобы найти путь для использования замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным законодательством", - высказался Боррель.

Он отметил, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией и реформирование судебной системы. Это повысит эффективность финансовых затрат в Украине и поможет создать условия для привлечения частных инвесторов.

"Все это должно быть мобилизовано для того, чтобы частный сектор мог играть ключевую роль в восстановлении страны и развитии гражданского общества. Мы должны осуществлять финансирование таким образом, чтобы привлечь частные инвестиции как из Украины, так и Европы", - сказал дипломат.

Напомним, что в январе Европейская комиссия запустила Межведомственную донорскую координационную платформу. Ее задачей определили поддержку процесса восстановления и реконструкции Украины.