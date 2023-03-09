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Потрібні приватні інвестиції. Боррель розповів про бачення майбутньої відбудови України
Відновлення України буде величезним завданням, до вирішення якого необхідно залучити приватні інвестиції та конфісковані російські активи. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає "Укрінформ".
"Очевидно, що Росія має виплатити компенсацію за величезні руйнування та шкоду, спричинені Україні та її народу. Вона має заплатити ціну за відновлення України. Ми нарощуємо зусилля, щоб знайти шлях для використання заморожених і заблокованих російських активів відповідно до міжнародного законодавства", – висловився Боррель.
Він зауважив, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією та реформування судової системи. Це підвищить ефективність фінансових витрат в Україні й допоможе створити умови для залучення приватних інвесторів.
"Все це має бути мобілізовано для того, щоб приватний сектор міг відігравати ключову роль у відновленні країни та розвитку громадянського суспільства. Ми маємо здійснювати фінансування таким чином, щоб залучити приватні інвестиції як з України, так і з Європи", – сказав дипломат.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що в січні Європейська комісія запустила Міжвідомчу донорську координаційну платформу. Її завданням визначили підтримку процесу відновлення та реконструкції України.