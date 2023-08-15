У "Дії "розширили список регіонів, де можна зареєструвати нерухомість онлайн

У сервісі державних послуг "Дія" розширили список областей України, в яких доступна послуга реєстрації нерухомості онлайн. Тепер вона доступна в Полтавській області та в більшості громад Харківської.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, послуга дозволяє онлайн підтвердити свої права на нерухоме майно.

"Тому ніхто не зможе привласнити вашу нерухомість. Також після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити", - зазначив Федоров.

Він додав, що відтепер сервіс працює в Полтавському та Харківському регіонах. Також він доступний для Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.

"Послуга важлива для українців, які хочуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Щоб скористатися єВідновленням, ваше житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав", - підкреслив Федоров.

Крім того, сервіс простий у використанні. Потрібно лише вибрати послугу на порталі "Дія", внести необхідну інформацію й документи, а потім засвідчити заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно виконає всю роботу та зареєструє майно.

"Послуга усуває бюрократію та економить час. Раніше доводилося тричі відвідувати держоргани, щоб зареєструвати нерухомість. Тепер це можна зробити в кілька кліків", - зауважив Федоров.

Зауважимо, раніше скористатися послугою на порталі "Дія" могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини. Ті ж, хто не використовував портал "Дія", змушені були пройти як мінімум 3 держустанови, щоб зареєструвати права на своє нерухоме майно.

Завдяки масштабуванню послуги на порталі "Дія" значно більша кількість громадян зможуть онлайн подати заяву на реєстрацію, без потреби йти до державного реєстратора та проходити численними коридорами держустанов. Це особливо актуально для жителів Харківської, Чернігівської та Київської областей, які є одними із найбільш постраждалих внаслідок агресії РФ.

Нагадаємо 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Хто зможе скористатись послугою та як отримати компенсацію, читайте за посиланням.