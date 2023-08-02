Уже шесть: к программе "єОселя" присоединился еще один банк

С 1 августа украинцы смогут оформить кредит по государственной программе "єОселя" в шести банках. К программе присоединился новый банк – "Укрэксимбанк". Соответствующее соглашение между "Укрэксимбанком" и Укрфинжиллом уже заключено.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Он будет предоставлять кредиты заемщикам с первым взносом от 20% на срок до 20 лет по процентной ставке 3% и 7% годовых.

В ведомстве отметили, что теперь в программе принимают участие 6 банков-партнеров:

"Ощадбанк";

"ПриватБанк";

"Укргазбанк";

"Глобус банк";

"Sky Bank";

"Укрэксимбанк".

"Присоединение еще одного банка к перечню партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия", – говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дії".

Заметим, 1 августа стартовал новый этап программы доступной ипотеки на жилье "єОселя". Теперь подать заявку на участие в программе могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.