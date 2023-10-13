В Украине растет количество усыновлений: какой регион в лидерах

В Украине снова начало расти количество усыновлений. Только за восемь месяцев 2023-го количество детей, получивших новые семьи, выросло на 14% относительно аналогичного периода в прошлом году. Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, сменившая безоговорочного лидера трех последних лет — Одесщину.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько детей было усыновлено

В период с января по август 2023 в Украине было усыновлено 546 детей. Это на 14% больше, чем в течение восьми месяцев 2022-го, когда новых родителей получили 479 маленьких украинцев. Вместе с тем, за период полномасштабной войны в Украине было усыновлено почти 1,2 тыс. детей.

"Такие цифры все еще существенно ниже показателей аналогичных периодов 2020 и 2021 годов - тогда было усыновлено 694 и 912 детей соответственно. Всего с января 2020 года по август 2023 года в нашем государстве было усыновлено почти 3,9 тыс. детей", - отмечают в Опендатаботе.

При этом общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине составило 66,5 тыс., из которых дети-сироты — 22,3 тыс.

Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область

Лидером за количество усыновлений в этом году является Житомирская область - 48 детей или 9%. Следующее место уже третий год занимает Днепропетровская область — 44 ребенка (8%). На третьем месте Киев, где было усыновлено 40 детей (7%). Такая позиция в топ-10 для столицы самая высокая за последние три года.

В свою очередь, в предыдущие три года этот рейтинг с существенным отрывом возглавляла Одесщина. Так, в 2020 году в этом регионе было усыновлено 133 ребенка, в 2021-м — 143, а в 2022-м - 98. Вместе с тем, за 8 месяцев этого года в Одесской области новые семьи получили только 26 детей (5%), из-за чего этот регион опустился на 8 место.

"А вот численность кандидатов в усыновители в Украине существенно растет. Так, на конец ІІ квартала 2023 года на соответствующем учете находилось 1656 семей. Это более чем в полтора раза больше, чем за соответствующий период 2022-го, когда таких семей насчитывалось 1017. Ранее, в 2020 и 2021 годах кандидатами были 1100 и 1095 семей соответственно", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что кроме усыновления, по данным Нацсоцслужбы, за 2022 год в Украине было взято под опеку 6,5 тыс. детей, а за I квартал 2023-го 1,7 тыс. детей.

Заметим, на портале "Дія" доступны 4 новых услуги для отдельных категорий украинцев с детьми. Среди них – помощь при усыновлении ребенка,

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