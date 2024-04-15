Дания построит в Украине городки для психологической реабилитации детей-сирот

Дания совместно с Украиной начинает гуманитарный проект "Пространства для жизни детей", в рамках которого в Украине будут построены экологические дома семейного типа для детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Поселок с семейными экодомами построят в трех пилотных украинских городах, однако Минэкономики не указывает, где именно. Они будут интегрированы в общины избранных городов. В настоящее время ведутся переговоры между датской стороной и местными органами власти.

"В рамках проекта "Пространства для жизни детей" в Украине будут построены экодома семейного типа. Они будут построены со значительным сокращением выбросов CO2 с соблюдением принципов здорового, адаптивного, простого, современного и масштабируемого жилья", - отметила министр экономики Юлия Свириденко. что в Украине сейчас насчитывается более 27 тыс. детей-сирот, нуждающихся в новом доме.

По ее словам, этот проект имеет важную экономическую составляющую, поскольку все дома будут возводиться с использованием строительных материалов украинского производства. То есть, украинские компании будут активно вовлечены в проект.

Проект будет реализовываться SOS Children's Villages Denmark в партнерстве с рядом датских фондов и организаций, а также SOS Children's Villages Ukraine.

Добавим, в Украине снова начало расти количество усыновлений. Только за восемь месяцев 2023-го количество детей, получивших новые семьи, выросло на 14% к аналогичному периоду в прошлом году. Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, сменившая безоговорочного лидера трех последних лет — Одесщину.

Дания построит в Украине социальное жилье

В Дании инициировали создание фонда "Украинское жилье для всех", целью которого является разработка и реализация доступного арендного жилья в Украине на основе датской модели. Запланировано воплощение трех пилотных проектов в городах, подвергшихся последствиям из-за военных действий России.

Фонд планирует построить стойкие, доступные, удобные для обслуживания и энергоэффективные дома в Украине.

Проект предусматривает не только строительство новых домов, но и создание специальной экономической модели, позволяющей использовать доход от аренды для расширения доступного жилья.