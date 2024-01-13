Данія надасть новий пакет допомоги Україні: кошти витратять на Миколаїв

Данія надасть Україні черговий пакет допомоги на понад 21 мільйон доларів. Підтримка призначена для відбудови Миколаєва. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що допомога піде на:

розмінування сільськогосподарських угідь;

надання когенераційних установок (енергетичне обладнання);

реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету (роботи стосуватимуться протипожежної безпеки).

Допомога від Данії

Данія надає Україні, зокрема, військову та фінансову підтримку для протистояння російській агресії.

У грудні 2023 року прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на 1 млрд євро, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько 3 млрд доларів.

На відновлення Миколаївщини, як зазначають у Мінінфраструктури, Данія у 2023 році виділила понад 100 млн доларів. Раніше країна взяла шефство над відбудовою цього регіону.

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