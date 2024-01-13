Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Данія надасть новий пакет допомоги Україні: кошти витратять на Миколаїв

Данія, прапор, будинки
Данія. Фото: Depositphotos

Данія надасть Україні черговий пакет допомоги на понад 21 мільйон доларів. Підтримка призначена для відбудови Миколаєва. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що допомога піде на:

  • розмінування сільськогосподарських угідь;
  • надання когенераційних установок (енергетичне обладнання);
  • реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету (роботи стосуватимуться протипожежної безпеки).

Допомога від Данії

Данія надає Україні, зокрема, військову та фінансову підтримку для протистояння російській агресії.

У грудні 2023 року прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на 1 млрд євро, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько 3 млрд доларів.

На відновлення Миколаївщини, як зазначають у Мінінфраструктури, Данія у 2023 році виділила понад 100 млн доларів. Раніше країна взяла шефство над відбудовою цього регіону.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко