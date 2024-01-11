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Латвія оголосила про новий пакет допомоги для України

Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: mfa.gov.lv

Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійдуть снаряди, гаубиці та інше озброєння. Про це 11 січня повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, також буде передано:

  • протитанкову зброю;
  • гелікоптери;
  • дрони;
  • пристрої зв'язку;
  • екіпірування.

Крім того, відомо, що президенти України та Латвії підписали меморандуми щодо співпраці у військовій сфері, зокрема з виготовлення дронів.

Допомога від Латвії

Латвія – одна з країн, які підтримують Україну в протистоянні російській агресії. 

Як зазначав наприкінці грудня 2023 року латвійський міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш, із початку повномасштабної війни було виділено допомогу на 595 млн євро, що становить 0,85% внутрішнього валового продукту його країни.

Дипломат вказував, що Рига надає військову, фінансову, гуманітарну допомогу й продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області. Зокрема, з Програмою розвитку ООН було укладено договір на 2 млн євро, які призначено для відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні.

У 2023 році Латвія виділила 5,1 млн євро на відновлення України. Із цих коштів 3,1 млн євро на різні проєкти реалізувало латвійське МЗС.

Автор:
Артем Ющенко