Латвія оголосила про новий пакет допомоги для України

Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійдуть снаряди, гаубиці та інше озброєння. Про це 11 січня повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, також буде передано:

протитанкову зброю;

гелікоптери;

дрони;

пристрої зв'язку;

екіпірування.

Крім того, відомо, що президенти України та Латвії підписали меморандуми щодо співпраці у військовій сфері, зокрема з виготовлення дронів.

Допомога від Латвії

Латвія – одна з країн, які підтримують Україну в протистоянні російській агресії.

Як зазначав наприкінці грудня 2023 року латвійський міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш, із початку повномасштабної війни було виділено допомогу на 595 млн євро, що становить 0,85% внутрішнього валового продукту його країни.

Дипломат вказував, що Рига надає військову, фінансову, гуманітарну допомогу й продовжує брати участь у процесі відновлення України, приділяючи особливу увагу Чернігівській області. Зокрема, з Програмою розвитку ООН було укладено договір на 2 млн євро, які призначено для відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні.

У 2023 році Латвія виділила 5,1 млн євро на відновлення України. Із цих коштів 3,1 млн євро на різні проєкти реалізувало латвійське МЗС.